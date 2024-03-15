Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise tur zaferini değerlendirdi

Djiku çizgideki müdahalesi ile 2. golü engelleyemese 2. bir Valerenga faciası işten bile değildi. Dzeko ve MHY hamlesi rakip dalgasını kırsa da MHY'nin yine ve yeniden sakatlanıp çıkması ile maç bitti. Tur geçildi ama ileriye dönük ümitsizliklerle. Kurada Plzen hariç çeyrek finalde hiçbir rakibe karşı favori olmaz F.Bahçe.. Bu kadar zayıf taktik bilgisi; olmayan duran top repertuarı; son haftalarda hemen her futbolcunun yaşamaya başladığı adale sakatlığından da iyice belli olan fizik antrenman eksiklikleri ile yarı final için Plzen'i kurada çekmek lazım. Tabi İsmail Kartal dünkü son derece edilgen oyunu ve mağlubiyeti, bozulan bir toteme de bağlayabilir. Ne de olsa Ceferin'in misafirliği dolayısıyla Ali Koç da maçtaydı. Yine mükemmel bir hakem yönetimi izledik. Rezil ötesi hakemlerimiz feyz almışlar mıdır? Sanmam. Tur için tebrikler. (HABERTÜRK)