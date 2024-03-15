Sokak ortasında silahlı saldırıda yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet E., yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralanan Ahmet E.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Ahmet E. hastanede tedavi altına alınırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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