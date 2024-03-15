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        Sokak ortasında silahlı saldırıda yaralandı

        GAZİANTEP'te sokak ortasında tabanca ile vurulan Ahmet E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:10
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        Sokak ortasında silahlı saldırıda yaralandı
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        GAZİANTEP’te sokak ortasında tabanca ile vurulan Ahmet E., yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet E., yolda yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralanan Ahmet E.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Ahmet E. hastanede tedavi altına alınırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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