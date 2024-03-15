Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbarat üzerine bir evde arama yaptı.
Yapılan aramada, 215 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.
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