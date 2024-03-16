AFAD Başkanı Memiş İslahiye ve Nurdağı'nı ziyaret etti

Konutlarına yerleşen ailelere misafir olan Memiş, çocuklara oyuncak hediye etti.

Memiş, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını inceledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulundu.

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