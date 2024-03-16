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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:01
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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 33 gol attı, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

        Ligde 31 puanı bulunan kırmızı-siyahlılar, Rizespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

        - Gaziantep FK'nin gol umudu Dragus olacak

        Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus'un ligde 11 golü bulunuyor.

        Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Selçuk İnan'ın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

        Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 10 karşılaşmada sadece bir yenilgi (Trabzonspor) yaşadı.

        - 5 oyuncu kart sınırında

        Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ, Bikel, Bakata, Nita ve Ertuğrul Ersoy'un üçer sarı kartı bulunuyor.

        Bu oyuncular Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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