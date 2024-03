Bakan Yerlikaya: Vatandaşımıza kimse şekil yapamaz, racon kesemez

İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, "Aziz milletimizin kazancına göz diken, huzurunu kaçırıp tedirgin edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim vatandaşımıza bağışlayın beni, hiç kimse şekil yapamaz. Racon kesemez. Çünkü medeni toplumlarda devletten ve milletten daha güçlü bir irade yoktur, olamaz da" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye Huzuru Gaziantep’in Huzuru’ konulu toplantıya katıldı. Şehitkamil Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene; Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, emniyet ve jandarma mensupları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, göreve geldiği tarihten bu yana, terörden narkotiğe, asayiş olaylarından göçmen kaçakçılığına, organize suç örgütlerinden uyuşturucu operasyonlarına kadar detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ CAN ÇEKİŞİYOR’

Bakan Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde kaynağında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, örgütün can çekiştiği ve nefeslerinin kesildiğini ifade ederek, göreve geldikleri tarihten bu yana 22 bin 234 operasyon gerçekleştirdiklerini ve 817 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Milletimizi bütün suç türlerine karşı korumak ve yakalayarak adalete teslim etmek gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bizim bakanlığımızın ışığı sönmez 24 saat görevimizin başındayız. 40 yıldan bu yana bölücü hain terör örgütü ile mücadele ediyoruz. 22 yıldan bu yana cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde terörün her türlüsünü bu topraklardan kazımakta kararlıyız. Son terörist etkisin hale getirilinceye kadar duymayacağız diye bir duruşumuz var. Terör artık sadece kendi topraklarımızda değil, kaynağında hangi dağda hangi inin içerisindeyse orada etkisiz hale getiriyoruz. Sınırın ötesinde cumhurbaşkanımızın talimatı ile nokta atışları yapıyoruz. Sözde bunların en tepesindeki lider kadrolarına gece-gündüz demeden operasyon yapıyoruz. Can çekişiyorlar can, nefesleri kesildi. Sayılarını biliyoruz. Başını yukarı kaldıramıyorlar. En ufak bir istihbarat geldiği zaman orada İHA ve SİHA’lar geziyor. Doğu ve Güneydoğu’da kapalı meralar ve köyler vardı. Şimdi bir mezra ve yaylamız kapalı değil. Bunu hükümetimizin ve kahramanlarımızın cesareti ile başardık. Görev yaptığımız dönem içerisinde 18 bin 734 kırsalda operasyonlar gerçekleştirdik. Şehirlerde polisin 3500 operasyonu oldu. Bu operasyonlarda 817 terörist etkisiz hale getirildi. Yani toplamda 22 bin 234 operasyon gerçekleştirdik. Artık son çırpınışları diyoruz. 2016 yılında 2322 eylem 2023 yılında ise 88, 2024 yılında 12 eylem gerçekleştirdiler. Bizim zaiyatımız son derece azaldı karşıya nefes aldırmıyoruz. PKK’ya kurulduğu günden bu yana en düşük katılımın olduğu yıl oldu. Ayrıca FETÖ ve diğer örgütler ile ilgili de operasyonlarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor."

‘KİMSE VATANDAŞIMIZA ŞEKİL YAPAMAZ, RACON KESEMEZ’

Organize suç örgütleri ile ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, 415 örgütün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, suç örgütlerinin kimsenin vatandaşın kazancına göz dikemeyeceğine dikkat çekerek, "Organize suç örgütleri ile ilgili cumhurbaşkanımız ‘şehir eşkıyaları’ diyor. Biz şehrimizde şehir eşkıyası istemiyoruz. Bunların taptıkları tek şey para. Bir diğer husus ise, bunlar kendini çok güçlü sanıyor. Suç işlemekle kibirlenenler diyorum bunlara. Aziz milletimizin kazancına göz diken, huzurunu kaçırıp tedirgin edenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim vatandaşımıza bağışlayın beni hiç kimse şekil yapamaz. Racon kesemez. Çünkü medeni toplumlarda devletten ve milletten daha güçlü bir irade yoktur, olamazda. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Bu duruşla çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra organize suç örgütlerine yönelik 1111 operasyon yapmışız ve 7511 kişiyi gözaltına almışız. Bunlardan 2764’ü tutuklanmış. Toplam da 415 suç örgütü çökertilmiştir. Bu örgütlerin 92 milyar TL malvarlığını da MASAK tespit ederek, el koydu" şeklinde konuştu.

‘SOKAK SATICISINI DA BARONU DA YAKALAYACAĞIZ’

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin hayati bir önem taşıdığını ve seferberlik ruhu ile bu olaya yaklaşmak gerektiğini ifade ederek, bu anlamda NARVAS sisteminin çok faydalı olduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele sadece güvenlik güçleri ile yapılacak bir mücadele değildir. Hep beraber seferberlik ruhu ile yapılması gereken bir mücadeledir. Bu 10 ayda 114 ton uyuşturucu, 38 milyon adet uyuşturucu hap ve 115 milyon kök esrar ve kenevir ele geçirilmiştir. Bu işe başladığımızda talimat verdim. En güçlü olanı istiyorum dedim. Sokak satıcısı ile kökünü kurutamayız. Sokak satıcısını da alacağız, sözüm ona kendini baron diye tabir edeni de alacağız. Bu yüzden NARVAS sistemi bizim için hayati önem taşıyor" diye konuştu.

‘GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZETÖRLERİ BAŞ BELASI’

Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ile ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunun başında mobil göç merkezlerinin geldiğini söyledi. Yerlikaya, göçmen kaçakçılarının baş belası olduklarını ve onlara yönelik göreve geldikten bu yana 6 bin 8 operasyon düzenlediklerini kaydetti.

Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’de bugün için 4 milyon 505 bin yasal yabancı var. Suriyeli sayısı 3 milyon 143 bin 635. Bizim başımızdaki en büyük sorunlarda bir tanesi de düzensiz göçten ziyade göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Göreve geldiğimiz günden bu yana dedik ki, göçmen organizatörlerinin nefesini kesersek, üzerimize gelen göç başka rotalara gider. Bu anlamda kısa süre içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik 6 bin 8 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 8 bin 79 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ise, 5 bin 46’sı tutuklandı."

Öte yandan Bakan Yerlikaya, ülkenin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini de sözlerine ekledi.