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        Gün içerisinde iki kez tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

        GAZİANTEP'te, gün içerisinde iki kez tartışma yaşadığı husumetlisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Mehmet Polat (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 01:48 Güncelleme: 17.03.2024 - 01:50
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        Gün içerisinde iki kez tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü
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        GAZİANTEP'te, gün içerisinde iki kez tartışma yaşadığı husumetlisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Mehmet Polat (25), yaşamını yitirdi. 

        Olay, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Polat, ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar yine tartışma çıkarken kimliği belirsiz kişi, tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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