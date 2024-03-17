Gün içerisinde iki kez tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

GAZİANTEP'te, gün içerisinde iki kez tartışma yaşadığı husumetlisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Mehmet Polat (25), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Polat, ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar yine tartışma çıkarken kimliği belirsiz kişi, tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.