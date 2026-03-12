Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        İlçe merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Konuşmalar, metin ve şiir gösterileri ile sinevizyon gösterimiyle devam eden program, "İstiklal Marşı'na" şiirinin okunmasının ardından ödül töreniyle sona erdi.

        Programa İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve Şanlıurfa'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması...
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması...
        Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu
        Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu
        Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarından ABD ve İsrail'in saldırılarına te...
        Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarından ABD ve İsrail'in saldırılarına te...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te sa...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te sa...
        Şehitkamil Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonası için Şanlıurfa'ya uğ...
        Şehitkamil Belediyespor U14 Takımı Türkiye Şampiyonası için Şanlıurfa'ya uğ...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Gaziantep'te Kom...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Gaziantep'te Kom...