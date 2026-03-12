Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



İlçe merkezindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Konuşmalar, metin ve şiir gösterileri ile sinevizyon gösterimiyle devam eden program, "İstiklal Marşı'na" şiirinin okunmasının ardından ödül töreniyle sona erdi.



Programa İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

