Gaziantep ve Şanlıurfa'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.





Gaziantep Şehitliği'ndeki programda şehit kabirlerine bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sonrasında karanfil bırakıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.



Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, şehitlerin bu toprakları vatan kılan en yüce değerler olduğunu belirterek, "Al bayrağa rengini veren aziz kahramanlara duyulan minnetin bir nişanesi olarak ülke genelinde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması başlatıldı. Şehitlikler, milletin bağımsızlık sevdasının ve şanlı tarihinin abideleridir." ifadelerini kullandı.



Şehitlik ziyaretine Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, koruma altındaki çocuklar ile ilgililer katıldı.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa'da Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, temizlenen kabirlere karanfil bırakıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.



Yılmaz, "Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir." diye konuştu.



