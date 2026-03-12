Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarından ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki

Gaziantep'te bazı sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail'in İslam coğrafyasına yönelik saldırılarına karşı uluslararası örgütlere ve bölge ülkelerine acilen harekete geçme çağrısında bulundu.





Bazı sivil toplum kuruluşlarının ortak imzasıyla hazırlanan metni okuyan İHH Gaziantep Şube Başkanı Murat Yılmaz, İslam coğrafyasının dört bir yanında, çocukların tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi olduğunu, ABD ve İsrail menşeli bombaların şehirleri yerle bir ettiğini belirtti.



Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasını adım adım işgal edip, çocukları hayattan kopardığını, Müslümanların ise enerji ve birliğini, mezhep kavgaları, etnik çatışmalar ve çekişmelerle tükettiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Katillerin bombaları 'Şii, Sünni, Selefi, Sufi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. 57 İslam ülkesi, 1,8 milyarlık Müslüman nüfus, Gazze'de çocukların canını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa, bu bir güçsüzlük değil, dağınıklıktır. Emperyalist ve siyonistler insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor."



Bugüne kadar saldırılar nedeniyle farklı coğrafyalarda yüz binlerce insanın katledildiğini aktaran Yılmaz, "Milyonlarca kişi ise saldırıların oluşturduğu tahribat sebebiyle çok zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Birlik yoksa güç yoktur. Güç yoksa zulüm durmayacaktır. İslam dünyasına ve liderlerine sesleniyoruz. Ekonomik, siyasi ve askeri gücü, mazlum çocukları koruyacak ortak iradeye dönüştürün." ifadelerini kullandı.



Hesabı sorulmayan her katliamın, savaş suçunun yenilerine kapı araladığına dikkati çeken Yılmaz, "Bugün İran'a yönelen haçlı-siyonist saldırısı İran'da son bulmayacaktır. İran, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayan ve Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi de hedef alan bu saldırganlık zincirinin son halkasını oluşturmakta. İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

