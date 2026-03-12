Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı

        Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.


        Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu programda, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

        Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sadi Şenkaya, programda, İstiklal Marşı'nın bir ulusun özgürlük tutkusunu ve bağımsızlık azmini mısralara döken en güçlü irade beyanı olduğunu vurguladı.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı slayt gösterimi, tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle devam etti.

        Etkinlik, resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından sona erdi.

        Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.​​​​​​​

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla hazırlanan çeşitli etkinlikler sahnelendi.

        Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istiklal mücadelesine hayat veren bütün kahramanları rahmet ve saygıyla anarak, Mehmet Akif Ersoy'un sadece istiklal şairi değil, aynı zamanda bu mücadelenin fikir ve uygulama aşamalarında var gücüyle çalışmış bir kahraman olduğunu ifade etti.

        - Kilis

        ​​​​​​​Kilis'te Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, oratoryo gösterisiyle devam etti.

        Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile veli ve öğrenciler katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan tiyatro sahnelendi, şairin eserlerinden şiirler okundu.

        Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti.

        Programa, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı
        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. yıl dönümü kutlandı
        Yılmaz'dan 12 Mart mesajı
        Yılmaz'dan 12 Mart mesajı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan cimnastik salonunda geleceğ...
        Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan cimnastik salonunda geleceğ...
        Şef Tahir Tekin Öztan: "Yuvalama sadece bir yemek değil, bir sosyalleşme ge...
        Şef Tahir Tekin Öztan: "Yuvalama sadece bir yemek değil, bir sosyalleşme ge...
        Antep fıstıklı kurabiye bayramda damakları tatlandıracak
        Antep fıstıklı kurabiye bayramda damakları tatlandıracak