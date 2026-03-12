Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.





Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu programda, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.



Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.



- Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sadi Şenkaya, programda, İstiklal Marşı'nın bir ulusun özgürlük tutkusunu ve bağımsızlık azmini mısralara döken en güçlü irade beyanı olduğunu vurguladı.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı slayt gösterimi, tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle devam etti.



Etkinlik, resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından sona erdi.



Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.​​​​​​​



- Şanlıurfa



Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törende, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla hazırlanan çeşitli etkinlikler sahnelendi.



Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istiklal mücadelesine hayat veren bütün kahramanları rahmet ve saygıyla anarak, Mehmet Akif Ersoy'un sadece istiklal şairi değil, aynı zamanda bu mücadelenin fikir ve uygulama aşamalarında var gücüyle çalışmış bir kahraman olduğunu ifade etti.



- Kilis



​​​​​​​Kilis'te Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, oratoryo gösterisiyle devam etti.



Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile veli ve öğrenciler katıldı.



- Adıyaman



Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan tiyatro sahnelendi, şairin eserlerinden şiirler okundu.



Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti.



Programa, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.













