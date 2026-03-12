Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


        Ligde çıktığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 9'ar beraberlik ve mağlubiyeti olan kırmızı-siyahlı ekip, 30 puanla 10. sırada yer alıyor.


        Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Salem Mbakata ve Denis Draguş ile kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç, bu maçta forma giyemeyecek.

        Kart ceza sınırında bulunan Christopher Lungoyi, Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, bu maçta kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.





        - Gaziantep FK'nin galibiyeti daha fazla


        Gaziantep FK, ligde daha önce 13 kez karşılaştığı rakibine karşı 5 kez galibiyete ulaşan taraf oldu.


        Söz konusu müsabakaların 2'sini kaybeden Gaziantep FK, rakibiyle 6 kez de berabere kaldı.


        Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde 9 gol gördü.

        Gaziantep ekibi ayrıca Antalya temsilcisiyle yaptığı son 3 lig maçını da kaybetmedi ve 7 puanı hanesine yazdırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

