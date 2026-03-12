Gaziantep protokolü, koruyucu aile ve özel çocuklarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan boyunca "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen iftar programlarının Gaziantep ayağı gerçekleştirildi.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Marina Balo ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki kent protokolü, devlet koruması altındaki özel çocuklar ve koruyucu aileler bir araya geldi.



İftarın ardından çocuklara yönelik geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile ipli kukla gösterimi sahnelendi.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf kültürünün temeli olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma anlayışını asırlardır yaşatma gayretinde olduklarını ifade etti.





Ramazanın manevi atmosferinde kurulan iftar sofralarının da bu açıdan önemli olduğunu belirten Tunç, kadim geleneği gelecek nesillere aktarmaya özen göstereceklerini kaydetti.



