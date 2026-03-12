Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep protokolü, koruyucu aile ve özel çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan boyunca "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen iftar programlarının Gaziantep ayağı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep protokolü, koruyucu aile ve özel çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ramazan boyunca "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen iftar programlarının Gaziantep ayağı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Marina Balo ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki kent protokolü, devlet koruması altındaki özel çocuklar ve koruyucu aileler bir araya geldi.

        İftarın ardından çocuklara yönelik geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile ipli kukla gösterimi sahnelendi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf kültürünün temeli olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma anlayışını asırlardır yaşatma gayretinde olduklarını ifade etti.


        Ramazanın manevi atmosferinde kurulan iftar sofralarının da bu açıdan önemli olduğunu belirten Tunç, kadim geleneği gelecek nesillere aktarmaya özen göstereceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek

        Benzer Haberler

        Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi
        Kanser tedavisinde hayat kurtaran yöntem: Radyoterapi
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te 'kaynak' yapan 389 araca 1,7 milyon TL ceza
        Gaziantep'te 'kaynak' yapan 389 araca 1,7 milyon TL ceza
        Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla iftar sofrasında buluştu
        Yılmaz, çalışma arkadaşlarıyla iftar sofrasında buluştu
        GTB başkanlarından "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'...
        GTB başkanlarından "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'...
        HKÜ'de "Modern Hayatın Ritmine Karşı Ramazan'ın Ruhu" konferansı düzenlendi
        HKÜ'de "Modern Hayatın Ritmine Karşı Ramazan'ın Ruhu" konferansı düzenlendi