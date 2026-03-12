Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcının hedef aldığı 67 yaşındaki vatandaş, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, A.Ş, telefonda arayan kişinin adının suç soruşturmasında geçtiğini söyleyerek altınlarını bozdurup güvenli bir hesaba yatırması gerektiğini söylemesi üzerine harekete geçti.



Altınlarını bozdurmak için Yeşilyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine giden A.Ş, bir kağıda yazdığı IBAN numarası ve keseye koyduğu bileziklerle kuyumcuya geldi. A.Ş'nin yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınlarını bozdurup bir hesaba göndermek istemesinden şüphelenen kuyumcu, A.Ş'yi dolandırılabileceği konusunda uyardı.





A.Ş'nin ikna olmaması üzerine kuyumcuya polis çağrıldı.



Polis ekiplerinin zorla ikna ettiği A.Ş, kendisini dolandırılmaktan kurtaran kuyumcuya ve polise teşekkür etti.



Yaşlı adamın yaşadığı dolandırıcılık girişimi gittiği kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde yaşlı adamın elindeki altın bileziklerin bulunduğu kese ve IBAN hesabı yazılı notla kuyumcuya girmesi, kuyumcunun ikna çalışmaları ve ardından polis ekiplerinin duruma müdahalesi yer alıyor.

