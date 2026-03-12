Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telefonda kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir dolandırıcının hedef aldığı 67 yaşındaki vatandaş, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, A.Ş, telefonda arayan kişinin adının suç soruşturmasında geçtiğini söyleyerek altınlarını bozdurup güvenli bir hesaba yatırması gerektiğini söylemesi üzerine harekete geçti.

        Altınlarını bozdurmak için Yeşilyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine giden A.Ş, bir kağıda yazdığı IBAN numarası ve keseye koyduğu bileziklerle kuyumcuya geldi. A.Ş'nin yaklaşık 750 bin lira değerindeki altınlarını bozdurup bir hesaba göndermek istemesinden şüphelenen kuyumcu, A.Ş'yi dolandırılabileceği konusunda uyardı.


        A.Ş'nin ikna olmaması üzerine kuyumcuya polis çağrıldı.

        Polis ekiplerinin zorla ikna ettiği A.Ş, kendisini dolandırılmaktan kurtaran kuyumcuya ve polise teşekkür etti.

        Yaşlı adamın yaşadığı dolandırıcılık girişimi gittiği kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde yaşlı adamın elindeki altın bileziklerin bulunduğu kese ve IBAN hesabı yazılı notla kuyumcuya girmesi, kuyumcunun ikna çalışmaları ve ardından polis ekiplerinin duruma müdahalesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

