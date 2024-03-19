Gaziantep'te besicinin öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra aralarında çobanın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahalle sakinleri, Çirkin'in silahla öldürüldüğünü fark etmesi üzerine jandarmaya haber verdi. Çirkin'in yakınları, çiftliğin çevresinde yaptıkları arama sırasında karşılaştıkları bir grupla kavga etmeye başladı.

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