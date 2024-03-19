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        Çiftlik sahibi tabancayla öldürüldü

        GAZİANTEP'te, koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin (26), tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:25
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        Çiftlik sahibi tabancayla öldürüldü
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        GAZİANTEP'te, koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin (26), tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili, çiftlikte çoban olarak çalışan Suriye uyruklu işçi, gözaltına alındı.

        Olay, dün gece, Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah çiftliğe geldiklerinde Ali Çirkin'i kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Çirkin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çirkin’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu çiftlik çalışanının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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