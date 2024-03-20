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        İzinsiz yolculuk yapan 339 yabancıya, 2 milyon 178 bin TL ceza

        GAZİANTEP'te, jandarmanın son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarında 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:30
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        İzinsiz yolculuk yapan 339 yabancıya, 2 milyon 178 bin TL ceza
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        GAZİANTEP'te, jandarmanın son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarında 3 organizatör şüphelisi tutuklandı. Ekiplerin denetimlerinde izinsiz olarak şehirler arası seyahat ettiği belirlenen 339 yabancı uyrukluya ise 2 milyon 178 bin TL idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götüren A.E., M.E. ve Ö.E. isimli 3 şüpheliyi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, göçmenleri taşıdıkları araçlara ise el koyuldu.

        Öte yandan jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yapılan denetimde yol izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat eden yabancı uyruklu 339 kişi belirlendi. Bu kişilere de jandarma ekipleri tarafından toplamda 2 milyon 178 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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