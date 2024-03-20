Bild yazdı: Almanya, Rusya tehdidine karşı ABD'den 8 milyar euroluk füze almaya hazırlanıyor

Alman Bild gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'nin olası bir Rusya-NATO çatışması karşısında Berlin'in savunmasını güçlendirmek için ABD'den 8 milyar eoruluk 75 seyir füzesi sipariş ettiğini yazdı.

Telegraph'ın haberine göre, tahmini 900 km menzili bulunan JASSM-ER füzeleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya göndermeyi reddettiği Taurus füze sisteminin neredeyse eşdeğer.

Bu adım, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman ordusu Bundeswehr'in kaynaklarına ayrılan fonun artırılacağını açıklamasının ve ülkesinin "kriegstuchtig" yani savaşa hazır olmasını sağlayacağına dair söz vermesinin ardından geldi. Rusya ile NATO arasında beş ila sekiz yıl içinde bir savaşın patlak verebileceğine dair endişeler var. REKLAM Berlin'in yeni füzeleri stok amacıyla mı sipariş ettiği yoksa bunları başka bir ülkeye yapılacak füze sevkiyatı için mi kullanacağı henüz belli olmadı.