Bankalar mevduattaki artıştan nasıl etkilenecek?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Merkez Bankası'nın bir yandan Türk Lirası'nı cazip kılmak için mevduat faiz oranlarının yukarı çekilmesi diğer yandan enflasyonla mücadelede kredi kartı faizlerini artırması ve olası taksit sayılarını aşağı çekme kararlarının bankaları nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Uğuroğlu, mevcut ekonomik programın başarısı olasılığını da sorguladı.

YÜKSEK ENFLASYON GÜVENİ SARSTI MI?

Son günlerde döviz ve borsadaki oynaklığın nedenlerinin ele alındığı programda Uğuroğlu,

ocak ve şubat enflasyon oranlarının yüksek gelmesinin ekonomik programa olan güveni sarsıp sarsmadığının cevabını verdi. Ekonomi yönetiminin enflasyon, faiz ve dövizde hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirileceğine dair fikirlerini paylayan Uğuroğlu, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin kredi kartı başta olmak üzere tüketimi kısmak için aldığı önlemlerin tüketimi ve enflasyonu gerçekten frenleyip frenlemeyeceği yönündeki görüşlerini aktardı.

HANGİ BANKA NE KADAR ETKİLENİR?

Kart harcamalarının azalmasının banka karlarına etkisinin ele alındığı programda hangi bankanın bu durumdan daha fazla etkileneceği ortaya konulurken Merkez Bankası’nın mevduat faizlerini yukarı itmeye çalışmasının kredi vermenin zor olduğu ortamda banka karlarına etkisi değerlendirdi.