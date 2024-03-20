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        Gaziantep'te down sendromlulara yönelik farkındalık etkinliği

        Gaziantep'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:22
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        Gaziantep'te down sendromlulara yönelik farkındalık etkinliği
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        Gaziantep'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Türkiye Down Sendromu Derneği ev sahipliğinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, çocuklar yüz boyama, futbol, kutu oyunları, serbest kalem çalışması yaptı.

        Down sendromlu çocuklar, eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.

        Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, gazetecilere, etkinlikler kapsamında ekip olarak bugün Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

        Engelsiz Yaşam Merkezi'nde down sendromlu çocuklar ile gençlere yönelik atölye çalışmalarının, spor etkinliklerinin olduğunu ifade eden Ekmen, şöyle konuştu:

        "Bu etkinliklerin yanı sıra down sendromlu çocukların ailelerine yönelik bilgilendirme seminerleri de düzenleyeceğiz. 21 Mart, bizler için çok önemli bir gün. Bugüne özel kutladığımız bir kampanyamız da var. 21 Mart'ta ellerimize ya da ayaklarımıza farklı renkte çoraplar giydiriyoruz. Fotoğrafını çekip sosyal medyada 'rengimiz belli olsun' sloganıyla paylaşıyoruz. Hepimizin rengi farklı ama bu renklerle bir bütünü temsil ediyoruz. Down sendromlu kişiler de bir bütünün parçası ve herkes gibi toplumun içerisinde ve aynı haklara sahip. Toplum olarak onlara destek olmalıyız. "

        Gaziantep Medical Point Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ümit Mutlu Tiryaki ise hastane olarak etkinliklere 100 çiçek getirdiklerini belirterek, "Bu yılın teması, hepimizin bildiği gibi 'rengimiz belli olsun'. Kromozomların çoraba benzemesinden dolayı da renkli çoraplarla bu yılın kutlaması yapılacak. En güzel renklerin çiçek olduğunu düşündüğümüz için hastane olarak biz buraya çiçeklerimizle geldik. Çocuklarla çiçek ekip onlara çiçek hediye etmek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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