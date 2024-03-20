Gaziantep Basketbol, play-off'u garantiledi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, normal sezonun bitmesine 5 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Ligde 29. hafta maçlarının sonunda 19 galibiyet, 10 yenilgiyle 4. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, normal sezonu ilk 9 takım arasında bitirmesi kesinleşti.

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 29. haftasında iç sahada MKE Ankaragücü Ikon Menkul'u 84-83 yendiklerini hatırlattı.

Bu karşılaşmadan aldıkları galibiyetin oldukça önemli olduğunu ifade eden Dai, şunları kaydetti:

"5 haftanın ardından güçlü bir ekibe karşı evimizde iyi mücadele ederek, çok değerli bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle birlikte play-off'u garantilemiş olduk. Gaziantep şehri Süper Lig'i hak ediyor. Biz de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takıma, gençlerimize güvenimiz tam. Taraftarlarımızın da desteğiyle tekrar bu takım adını Süper Lig'e yazdıracaktır."