Gaziantep'te akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinden akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinden akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, devriye esnasında, park halinde bulunan yakıt tankerinden akaryakıt çalan M.K. ile F.Y'yi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların çaldığı 300 litre akaryakıt, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.