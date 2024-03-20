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        Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarının anahtarlarının dağıtımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:50
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        Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetzedeler için yapılan TOKİ konutlarının anahtarlarının dağıtımı devam ediyor.

        Başpınar Mahallesi'nde inşa edilen ve 479 konuttan oluşan deprem konutlarının 1. etabındaki 17 konutun hak sahiplerine anahtarı verildi.

        Kaymakam İsmail Alsancak ise mahalledeki 1. etapta bulunan konutları inceledi, hak sahiplerine anahtarları teslim etti.

        Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Yusuf Güneş, AA muhabirine, depremin ardından hayata adapte olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Depremde oğullarını kaybettiklerini ve evlat acısının zor olduğunu ifade eden Güneş, "Anahtarı aldık ama evlat acısından dolayı buruk bir duygu içerisindeyiz. Allah devletimizden razı olsun. Anahtarımızı aldık ve bayramdan sonra evimize geçmeyi düşüyoruz. Hayat devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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