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        Haberler Gündem Güvenlik KANDİL'E OPERASYON! Son dakika haberleri: MİT'den Kandil operasyonu!

        Son dakika haberi MİT'ten Kandil operasyonu!

        MİT, Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından "Tolhildan Kandil" kod adlı Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 08:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:44
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        MİT'ten Kandil operasyonu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde Sorumlusu “Tolhildan Kandil” kod adlı Barzan Hesenzade’yi Irak/Kandil’de etkisiz hale getirdi.

        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) üyesi Barzan Hesenzade’nin Irak'ın Kandil kırsalındaki yerini tespit etti. Adım adım takip edilen terörist Hesenzade nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

        BAYIK VE KALKAN İLE İRTİBATLI

        "Tolhildan Kandil" kod adlı Barzan Hesenzade’nin, terör örgütü sözde PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Bayık ve Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.

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        BARZAN HESENZADE KİMDİR?

        Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran’ın Mahabad şehrinde doğdu. İran’da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat’dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.

        Bu kapsamda örgütün Ş.Hemin Bekes ve Ş.Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu.

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