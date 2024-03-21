Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde Sorumlusu “Tolhildan Kandil” kod adlı Barzan Hesenzade’yi Irak/Kandil’de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) üyesi Barzan Hesenzade’nin Irak'ın Kandil kırsalındaki yerini tespit etti. Adım adım takip edilen terörist Hesenzade nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

BAYIK VE KALKAN İLE İRTİBATLI

"Tolhildan Kandil" kod adlı Barzan Hesenzade’nin, terör örgütü sözde PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Bayık ve Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.