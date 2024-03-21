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        Haberler Gündem Hava Durumu 17 İL İÇİN ALARM! Son dakika haberleri: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 21 Mart Hava durumu

        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Trakya, İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun ortası sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu kar yağışlı olacak. İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 4 ila 6 derece düşerken, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak. Güney Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 07:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:38
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        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 12°

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 10°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

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        DOĞUDA SAĞANAK KARA DÖNECEK

        SEL, SU BASKINI, ÇIĞ UYARISI

        Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        GÜNEY EGE'DE FIRTINA VAR

        Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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