İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu. Birkaç saat öncesinde ise İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığı belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:48 facebook

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