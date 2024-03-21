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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu

        İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu

        El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu. Birkaç saat öncesinde ise İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:48
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        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
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        İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

        El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

        Filistin devlet televizyonu da birkaç saat önce Telegram hesabından yayımladığı paylaşımda, İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığı belirtildi.

        İsrail ordusu, dün iftar saatinde Şifa Hastanesi bölgesine düzenlediği yoğun top atışı sonucu onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

        ŞİFA HASTANESİ'NE İSRAİL BASKINI

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        İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

        İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi bölgesindeki baskını kapsamında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

        Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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