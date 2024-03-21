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        Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik "şafak" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:55
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik "şafak" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen, Suriye'de 2016 ve öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen H.E.E.H'nin adresine "şafak" operasyonu düzenledi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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