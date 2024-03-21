Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla girerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen, Suriye'de 2016 ve öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen H.E.E.H'nin adresine "şafak" operasyonu düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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