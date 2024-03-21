Gaziantep'te silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapım çalışmasında görev alan silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapım çalışmasında görev alan silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Hatay Bulvarı Fevziçakmak Mahallesinde K.Ç. (17) yönetimindeki 27 SC 279 plakalı motosiklet, yol yapım çalışmasında görev alan N.Ç'nin kullandığı 27 BSL 071 plakalı silindire çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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