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        Gaziantep'te silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapım çalışmasında görev alan silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:39
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        Gaziantep'te silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapım çalışmasında görev alan silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Hatay Bulvarı Fevziçakmak Mahallesinde K.Ç. (17) yönetimindeki 27 SC 279 plakalı motosiklet, yol yapım çalışmasında görev alan N.Ç'nin kullandığı 27 BSL 071 plakalı silindire çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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