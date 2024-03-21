Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bağışla yapılan hastanede 5 ayda 68 böbrek nakli gerçekleştirildi

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Böbrek Nakli Hastanesinde 5 ayda 68 hastaya nakil gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağışla yapılan hastanede 5 ayda 68 böbrek nakli gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'te bir hayırsever tarafından yaptırılan Böbrek Nakli Hastanesinde 5 ayda 68 hastaya nakil gerçekleştirildi.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kampüs içerisindeki atıl durumda bulunan binayı farklı bir merkeze dönüştürmek için çalışma başlattı.

        Binayı Böbrek Nakli Hastanesine çevirmek isteyen yetkililer, iş insanı Kahraman Eruslu ile görüşerek hastanenin yapılması için destek istedi.

        Yetkililerin talebi doğrultusunda atıl binanın yerine 56 yataklı, 7 yoğun bakım ünitesi ve 3 ameliyathaneden oluşan hastane yapıldı.

        10 Ekim 2023'te hizmete açılan hastanede bugüne kadar 68 hastaya böbrek nakli yapıldı.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, kullanılmayan binanın hayırsever iş insanının yardımıyla hastaneye dönüştürüldüğünü belirtti.

        Hastanenin bölgeye hizmet ettiğini aktaran Özaydın, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de ilk defa 56 yataklı bir hastanede böbrek nakli yapılıyor. Bugün Türkiye'nin en güzel en lüks Böbrek Nakli Hastanesini kazandırdık. Gaziantep Üniversitesi böbrek nakli konusunda uzmanlaşan bir üniversite olsun istiyoruz. Enstitü kurmak istiyoruz. Böbrek nakli eğitimi vermek ve öğrenci yetiştirmek için adım atmak istiyoruz."

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat da hastanenin sağlık turizmine önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

        - "Hastaları ziyaret ederken çok mutlu oldum"

        Hastaneyi yaptıran hayırsever iş insanı Kahraman Eruslu ise daha önce cami, okul ve gençlik merkezi yaptırdığını söyledi.

        İhtiyaca karşılık devlete yük olmadan hastane yaptırmayı kabul ettiğini anlatan Eruslu, şunları söyledi:

        "Hocalarım geldi ve hastane yapmak istediklerini söylediler. Biz de inceledik ve tamam dedik. O heyecanı gördük ve yaptık. İnsanlara hizmet bizim için önemli. Hiçbir çıkarımız yok, hastanede ismimin yer almasını da istemedim ama hocalarımız rica ettiler. Geldik personeli gördük ve çok mutlular. Hastaları ziyaret ederken çok mutlu oldum."

        Prof. Dr. Sacit Çoban da Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir hastanenin bölgeye kazandırıldığını söyledi.

        Hastanenin herkes tarafından beğenildiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

        "Bu hastaneye taşındıktan sonra hasta sayıları da 2 katına çıktı. Diğer illerden çok fazla hasta geliyor. 56 yatak kapasitemiz, 7 yoğun bakım alanımız var. Çapraz nakiller çok fazla yapılıyor. Sağlık turizminde en yüksek sayıya sahibiz. 2023 yılını 23 sağlık turizmiyle bitirdik. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var. İngilizce ve Arapça bilen rehberlerimizle işlerimizi yürütüyoruz. Burası böbrek naklinde Türkiye'nin odak noktası olarak faaliyetlerine devam edecek."

        - "Organ bağışı çok önemli"

        Prof. Dr. Özlem Usalan ise hastanenin büyük bir çabayla yapıldığını söyledi.

        Bölgenin bu hastaneye ihtiyacı olduğunu anlatan Usalan, "Organ bağışı çok önemli. Pandemi ve deprem süreci oldu. Bu insanların nakilden başka şansı yok. Mutlaka bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te silindire çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        HKÜ'de "Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi
        HKÜ'de "Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi
        Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutukl...
        Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutukl...
        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
        Gaziantep'te 200 depremzede ve ihtiyaç sahibi aileye iftar verildi
        Gaziantep'te 200 depremzede ve ihtiyaç sahibi aileye iftar verildi
        Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
        Nurdağı'nda deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor