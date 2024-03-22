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        İslahiye'de dilenci operasyonunda 2 kişi hakkında işlem yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:53
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        İslahiye'de dilenci operasyonunda 2 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 2 kişi, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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