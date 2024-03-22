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        Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı 105 oldu

        Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği (AB) tescili almasıyla birlikte 105 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:39
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        Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı 105 oldu
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        Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği (AB) tescili almasıyla birlikte 105 oldu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan kentte Antep baklavasının ardından Araban sarımsağının ilin AB tescilli ikinci ürünü olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yüzüncü yıl, yüz coğrafi işaret" diyerek yola çıktıklarını ve 105 coğrafi işaret aldıklarını dile getirdi.

        Sarımsağın hem ekonomi hem de şifa olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Sarımsak doğal antibiyotik ve dünyanın doğal antibiyotiğe ihtiyacı var. Bu yüzden Araban bizim için çok özel ve güzide bir ilçemiz. Sarımsak için ne kadar çok üretmemiz, tanıtmamız, tüketim ve katma değerinin arttırılmasına baktık. Türkiye'de kendi coğrafi işaretimizi aldık ama artık biz biliyoruz ki ürünlerimiz için Avrupa Birliği coğrafi işaretini almazsak bize dair ürünlere başka ülkeler sahip çıkıyor. Bundan sonra soğuk hava deposuyla, sarımsak üreticisinin katma değer elde edeceği, sarımsak tozu ve siyah sarımsak çalışmalarını yapmamız gerek. Araban çiftçisi, Araban ekonomisi, Gaziantep’in yeşil ekonomisi olacak."

        Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise AB'den coğrafi işareti tescili almış Türkiye'den 21 ürünün 2 tanesinin Gaziantep'te bulunduğunu hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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