Türkiye bu haftayı özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak ile kar yağışı altında geçirdi. Marmara ve Ege dahil yurt genelinde sıcaklıklar, hissedilir derecede düştü. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava durumunu, Habertürk okurları için paylaştı:

"Nisan ayı yaklaşırken, bu tarihe göre çok soğuk ve yağışlı bir havanın etkisindeyiz. Geçtiğimiz perşembeden beri Anadolu’da kar yağıyor, yükseklerde yoğun kar nedeniyle yine yüzlerce köye ulaşım yapılamıyor ya da gecikmelerle sağlanıyor.

Elazığ, Adıyaman, Siirt, Bitlis bugün kar yağışlarının en kuvvetli beklendiği merkezler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelindeki kar yağışları pazar günü zayıflıyor. Yarın da Erzincan-Tokat çevrelerinde kar yağabilir.

Ankara’da bu öğlen saatleri yer yer kar yağar, son 2 gün içinde Başkent'te sokaklar beyazlaşmıştı. Bu akşamdan itibaren Ankara kar yağışlı havanın içinden çıkıyor, pazartesi akşama doğru şehirde yağmur görülebilir. Haftaya salı gününden itibaren ise İç Anadolu’da güneşli ve sıcak günler başlıyor.

"İSTANBUL PAZARTESİ HARİÇ GÜNEŞLİ"

İstanbul bugünden itibaren 5-6 gün boyunca güneşleniyor, sadece pazartesi öğlen saatleri kuvvetlice bir yağmur geçişi görülebilir. Ardından Marmara Bölgesi ve tüm batı ve güney bölgeler, Kuzey Afrika üstünden gelen sıcak (ve tozlu) havanın etkisine girecek.

"SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKIYOR"

Bu ısınma haftaya çarşambadan itibaren İstanbul’u 20°C’nin üstüne taşıyacak. Hissedilir ısınma ve yaz esintileri geliyor. Haftaya rüzgar özellikle salıdan sonra bir süre lodostan esecek. Denizler rüzgarlı ve dalgalı olacaktır.

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"GECELERİ SOĞUK GEÇECEK"

Fakat bu ısınmadan önce Türkiye’de çok soğuk geceler geçireceğiz. En düşük sıcaklıklar Anadolu genelinde 0°C’nin altında, kıyıdan uzak merkezlerde hafif-orta kuvvette don hadisesi görülüyor. Isparta-Burdur-Konya-Eskişehir-Ankara-Afyonkarahisar ve çevresinde 0 ila -5°C arasında değişiyor.

"DOĞU ANADOLU EKSİ 8'İ GÖRECEK"

Doğu Anadolu’da ise en düşük sıcaklıklar -8°C’ye kadar iniyor. Bu durum Malatya-Erzincan çevresindeki tarım arazilerini orta kuvvette don olayına maruz bırakıyor.

"HAFTAYA HAVA ISINIYOR"

Pazarı pazartesiye bağlayan gece de sıcaklıklar böyle düşük seyredecek. Pazartesi gecesi ve sonrası ise daha sıcak görünüyor. Bugün atmosferi, hava olaylarını ve suyu takip eden meteorolojinin günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun."