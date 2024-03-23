Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak? Haftalık hava durumu, haftaya hava nasıl olacak

        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki haftadan itibaren beklenen hava durumunu ve sıcaklıklarla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. İşte yurt genelinde nisan ayına doğru, önümüzdeki hafta beklenen hava durumu...

        Giriş: 23.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye bu haftayı özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak ile kar yağışı altında geçirdi. Marmara ve Ege dahil yurt genelinde sıcaklıklar, hissedilir derecede düştü. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava durumunu, Habertürk okurları için paylaştı:

        "SOĞUK BİR HAVANIN ETKİSİNDEYİZ"

        "Nisan ayı yaklaşırken, bu tarihe göre çok soğuk ve yağışlı bir havanın etkisindeyiz. Geçtiğimiz perşembeden beri Anadolu’da kar yağıyor, yükseklerde yoğun kar nedeniyle yine yüzlerce köye ulaşım yapılamıyor ya da gecikmelerle sağlanıyor.

        "PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI ZAYIFLIYOR"

        Elazığ, Adıyaman, Siirt, Bitlis bugün kar yağışlarının en kuvvetli beklendiği merkezler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelindeki kar yağışları pazar günü zayıflıyor. Yarın da Erzincan-Tokat çevrelerinde kar yağabilir.

        REKLAM

        "BAŞKENT'TE HAFTA BAŞI SAĞANAK VAR"

        Ankara’da bu öğlen saatleri yer yer kar yağar, son 2 gün içinde Başkent'te sokaklar beyazlaşmıştı. Bu akşamdan itibaren Ankara kar yağışlı havanın içinden çıkıyor, pazartesi akşama doğru şehirde yağmur görülebilir. Haftaya salı gününden itibaren ise İç Anadolu’da güneşli ve sıcak günler başlıyor.

        "İSTANBUL PAZARTESİ HARİÇ GÜNEŞLİ"

        İstanbul bugünden itibaren 5-6 gün boyunca güneşleniyor, sadece pazartesi öğlen saatleri kuvvetlice bir yağmur geçişi görülebilir. Ardından Marmara Bölgesi ve tüm batı ve güney bölgeler, Kuzey Afrika üstünden gelen sıcak (ve tozlu) havanın etkisine girecek.

        "SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKIYOR"

        Bu ısınma haftaya çarşambadan itibaren İstanbul’u 20°C’nin üstüne taşıyacak. Hissedilir ısınma ve yaz esintileri geliyor. Haftaya rüzgar özellikle salıdan sonra bir süre lodostan esecek. Denizler rüzgarlı ve dalgalı olacaktır.

        REKLAM

        "GECELERİ SOĞUK GEÇECEK"

        Fakat bu ısınmadan önce Türkiye’de çok soğuk geceler geçireceğiz. En düşük sıcaklıklar Anadolu genelinde 0°C’nin altında, kıyıdan uzak merkezlerde hafif-orta kuvvette don hadisesi görülüyor. Isparta-Burdur-Konya-Eskişehir-Ankara-Afyonkarahisar ve çevresinde 0 ila -5°C arasında değişiyor.

        "DOĞU ANADOLU EKSİ 8'İ GÖRECEK"

        Doğu Anadolu’da ise en düşük sıcaklıklar -8°C’ye kadar iniyor. Bu durum Malatya-Erzincan çevresindeki tarım arazilerini orta kuvvette don olayına maruz bırakıyor.

        "HAFTAYA HAVA ISINIYOR"

        Pazarı pazartesiye bağlayan gece de sıcaklıklar böyle düşük seyredecek. Pazartesi gecesi ve sonrası ise daha sıcak görünüyor. Bugün atmosferi, hava olaylarını ve suyu takip eden meteorolojinin günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun."

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan