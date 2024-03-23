Gaziantep'te tırla otomobil çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Cengiz Kökçin'in kullandığı 35 AYG 023 plakalı otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 7. kilometresinde İsmail G. idaresindeki 27 KK 827 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin hayatını kaybetti, sürücü ve Münir Kökçin ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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