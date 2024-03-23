Gaziantep'te devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali D. idaresindeki 42 CBE 99 plakalı vinç, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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