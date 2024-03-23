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        Gaziantep'te devrilen vincin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:16
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        Gaziantep'te devrilen vincin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Ali D. idaresindeki 42 CBE 99 plakalı vinç, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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