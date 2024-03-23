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        Nizip Ticaret Odasından bakkal kart uygulamasına destek açıklaması

        Nizip Bakkallar ve Sebzeciler Odası tarafından başlatılan bakkal kart projesine, Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu üyeleri destek açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:51
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        Nizip Ticaret Odasından bakkal kart uygulamasına destek açıklaması
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        Nizip Bakkallar ve Sebzeciler Odası tarafından başlatılan bakkal kart projesine, Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu üyeleri destek açıklamasında bulundu.

        Nizip esnafının her zaman yanında olduklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ramazan ayı vesilesiyle küçük esnafları da korumak için bakkal kart projesine destek verdiklerini belirtti.

        NTO üyeleri tarafından bu kartlardan temin edildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirten Özyurt, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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