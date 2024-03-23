Nizip Ticaret Odasından bakkal kart uygulamasına destek açıklaması
Nizip Bakkallar ve Sebzeciler Odası tarafından başlatılan bakkal kart projesine, Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu üyeleri destek açıklamasında bulundu.
Nizip Bakkallar ve Sebzeciler Odası tarafından başlatılan bakkal kart projesine, Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu üyeleri destek açıklamasında bulundu.
Nizip esnafının her zaman yanında olduklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ramazan ayı vesilesiyle küçük esnafları da korumak için bakkal kart projesine destek verdiklerini belirtti.
NTO üyeleri tarafından bu kartlardan temin edildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirten Özyurt, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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