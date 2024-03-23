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        Gaziantep'te sağlıkçılara nefes egzersizi

        Gaziantep'te sağlıkçılara yönelik nefes egzersizi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:31
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        Gaziantep'te sağlıkçılara nefes egzersizi
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        Gaziantep'te sağlıkçılara yönelik nefes egzersizi etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde, kentteki sağlık çalışanlarına yönelik nefes etkinliği düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 28 sağlıkçı katıldı.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ve uzmanlar, etkinlikte doğru nefes alma teknikleri ve nefes egzersizleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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