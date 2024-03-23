Gaziantep'te sağlıkçılara nefes egzersizi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak ve uzmanlar, etkinlikte doğru nefes alma teknikleri ve nefes egzersizleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

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