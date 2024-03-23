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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!

        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. isimli hükümlü, yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:07
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        Çocuğa cinsel istismar! Cezası vardı yakalandı!
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu'nca '12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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