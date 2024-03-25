Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde yangın paniği

        Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde yangın paniği

        Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı konteyner yatakhanelerde çıkan alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. 18 konteynerin küle döndüğü yangınla ilgili açıklamada bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını tespit ettik. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 25.03.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOKİ şantiyesinde korkutan yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin 33 araçla müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını söyledi.

        İTFAİYE EKİPLERİ, 33 ARAÇLA MÜDAHALE EDİP SÖNDÜRDÜ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Yangın, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı yatakhanede çıktı. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı yatakhaneden dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 33 araçla yangına müdahale eden 53 itfaiye eri, kısa sürede alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 18 konteyner yanarken, yaralanan olmadı.

        VALİ ÜNLÜER: YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLI

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de TOKİ şantiyesine giderek incelemelerde bulundu, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görevlilerden yangın hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Ünlüer, "TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        #TOKİ
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Galatasaray'dan Rafa Silva hamlesi!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Yer altının gizemli harikaları!
        Yer altının gizemli harikaları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış