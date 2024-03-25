Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde yangın paniği

Kahramanmaraş'ta TOKİ şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin 33 araçla müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, 18 konteyner kullanılamaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını söyledi.

VALİ ÜNLÜER: YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de TOKİ şantiyesine giderek incelemelerde bulundu, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görevlilerden yangın hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Ünlüer, "TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.