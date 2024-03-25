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        Kaymakam Soylu engellilerle iftarda buluştu

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, engellierle iftar programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:10
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        Kaymakam Soylu engellilerle iftarda buluştu
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, engellierle iftar programında buluştu.

        Kaymakam Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını söyledi.

        Soylu, engelli vatandaşların topluma katılma noktasında son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

        Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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