Kaymakam Soylu engellilerle iftarda buluştu

Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Kaymakam Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını söyledi.

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