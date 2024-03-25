İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli Seçimleri için alınan güvenlik önlemlerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Malumlarınız olduğunuz üzere 31 Mart Mahalli Seçimlerine sadece 6 gün kaldı. İçişleri Bakanlığı olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Seçim güvenliğini bakanlığımızın yanı sıra, Yüksek Seçim Kurulu, il ve İlçe Seçim Kurulları ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.

Biliyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla seçim takvimi 1 Ocak'ta başladı. Seçim güvenliğinin sağlanması adına neler yapıldığını sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bakanlık olarak; 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il Valiliklerimize 'Seçim Tedbirleri'ne ilişkin bir genelge gönderdik. Genelgede seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve Bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususları tek tek belirtildi.

Genelge kapsamında Öncelikli olarak; seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi. Seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla, bakan Yardımcımız başkanlığında 'Seçim Koordinasyon Komisyonu' oluşturuldu. Ardından, bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde "Seçim Harekât Merkezi" kuruldu.

"İHA VE İKÜ'LARIMIZ DA GÖREVE HAZIR"

Ayrıca, illerimizde GAMER bünyesinde vali yardımcısı başkanlığında ve valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan 'İl Seçim Koordinasyon Merkezleri" oluşturuldu. İl Valileri, İl Jandarma Komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgili birim yetkili amirlerinin katılımıyla 'Seçim Güvenliği Toplantıları" düzenlendik. Önümüzde, 31 Mart Mahalli Seçimleri var. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle; hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. 31 Mart Mahalli Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi uçaklarımızı, İHA/İKÜ'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz."