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        Kazada ölen baba ile oğlu, Kilis'te toprağa verildi

        GAZİANTEP'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücül Uğur Arslan (44) ile babası Ahmet Arslan'ın (66) cenazeleri, Kilis'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:20
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        Kazada ölen baba ile oğlu, Kilis'te toprağa verildi
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        GAZİANTEP'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücül Uğur Arslan (44) ile babası Ahmet Arslan'ın (66) cenazeleri, Kilis'te toprağa verildi.

        Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 12'nci kilometresindeki Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Koca (41) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil ile Uğur Arslan idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Arslan ile yanındaki babası Ahmet Arslan hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, baba ile oğlunun cenazeleri Kilis'in Sapkanlı köyünde toprağa verildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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