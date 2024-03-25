Kazada ölen baba ile oğlu, Kilis'te toprağa verildi

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 12'nci kilometresindeki Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Halil Koca (41) yönetimindeki 27 ACN 009 plakalı otomobil ile Uğur Arslan idaresindeki 38 SA 172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Arslan ile yanındaki babası Ahmet Arslan hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, baba ile oğlunun cenazeleri Kilis'in Sapkanlı köyünde toprağa verildi.

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