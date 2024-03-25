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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:56
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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

        Antrenmana milli takımlarda bulunan Max Gradel (Fildişi Sahilleri), Denis Dragus, Florin Nita ve Deian Sorescu (Romanya) ile Janio Bikel (Gine-Bissau) katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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