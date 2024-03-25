Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana milli takımlarda bulunan Max Gradel (Fildişi Sahilleri), Denis Dragus, Florin Nita ve Deian Sorescu (Romanya) ile Janio Bikel (Gine-Bissau) katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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