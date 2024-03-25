Trump'a mahkemeden iyi haber: 454 milyon dolar ödemekten kurtuldu

Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları' gerekçesiyle açılan davada çarptırıldığı dev para cezasının tamamını ödemekten kurtuldu.

Yargıç Arthur Engoron'un kararını Temyiz Mahkemesi'ne götüren Trump, 10 gün içinde 175 milyon dolar ödemesi halinde 454 milyon dolarlık cezanın tahsilini erteleme hakkı kazandı. Bu kararla Trump, para cezası için başlatılacak haciz işlemlerinden de de kurtulmuş oldu.

Kararın ardından kendi sosyal medya uygulaması Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Temyiz Mahkemesi'nin kararına uyacağım ve parayı tahvil ya da nakit olarak ödeyeceğim" dedi.