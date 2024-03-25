Özgür Özel: Emeklinin yalana, sahte vaade karnı tok (2)

'GAZİANTEP'İNCUMHURİYETÇİLERİN KALESİ YAPACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki miting sonrası Gaziantep'e geçerek İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Özel, Gaziantep'in milli mücadelenin simge şehirlerinden olduğunu söyledi. Gaziantep'e CHP'nin ayrı bir önem vereceğini belirten Özel, gazi ünvanı alan Gaziantep'in eskiden CHP'de olduğunu hatırlatarak, "Şimdi seçim atmosferindeyiz ama önümüzdeki süreçte CHP, Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Özgür Özel olarak elim Gaziantep'in üzerindedir. Bu işi hep beraber başaracağız" dedi.

Gaziantep'i geçmişte olduğu gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapmayı arzuladıklarını söyleyen Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız, her geçen gün daha çok olacağız ve en sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan ve umut dalgası var" diye konuştu.

Emeklilerin alım gücünün sürekli düştüğünü, 22 yıl önce en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret düzeyinde olduğunu söyleyen Özel, "Her yerde hesap yapıyoruz. Gaziantep'te geçen sene en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira iken 20 kilo fıstık alınıyordu. Bu sene maaş 10 bin lira ve sadece 15 kilo fıstık alınabiliyor. 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz; alım gücünün bir senedeki kaybı bu" dedi.