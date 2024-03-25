Özgür Özel: Emeklinin yalana, sahte vaade karnı tok (2)
'GAZİANTEP'İNCUMHURİYETÇİLERİN KALESİ YAPACAĞIZ'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki miting sonrası Gaziantep'e geçerek İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
'GAZİANTEP'İNCUMHURİYETÇİLERİN KALESİ YAPACAĞIZ'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'teki miting sonrası Gaziantep'e geçerek İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Özel, Gaziantep'in milli mücadelenin simge şehirlerinden olduğunu söyledi. Gaziantep'e CHP'nin ayrı bir önem vereceğini belirten Özel, gazi ünvanı alan Gaziantep'in eskiden CHP'de olduğunu hatırlatarak, "Şimdi seçim atmosferindeyiz ama önümüzdeki süreçte CHP, Gaziantep'te hak ettiği yere gelene kadar Özgür Özel olarak elim Gaziantep'in üzerindedir. Bu işi hep beraber başaracağız" dedi.
Gaziantep'i geçmişte olduğu gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapmayı arzuladıklarını söyleyen Özel, "Göreceksiniz her geçen gün daha kalabalık olacağız, her geçen gün daha çok olacağız ve en sonunda Gaziantep'i hak ettiği günlerine, geçmişteki gibi cumhuriyetçilerin kalesi yapacağız. Bu süreçte büyük bir heyecan ve umut dalgası var" diye konuştu.
Emeklilerin alım gücünün sürekli düştüğünü, 22 yıl önce en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret düzeyinde olduğunu söyleyen Özel, "Her yerde hesap yapıyoruz. Gaziantep'te geçen sene en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira iken 20 kilo fıstık alınıyordu. Bu sene maaş 10 bin lira ve sadece 15 kilo fıstık alınabiliyor. 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz; alım gücünün bir senedeki kaybı bu" dedi.
'TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40'A YAKLAŞTI'
Özel, "Tayyip Bey, 'Emekliye zam vereceksem TÜİK'e göre vereceğim' diyor. TÜİK'in adı Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Beyi üzmüyor, sizi üzüyor. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de genç işsizliği yüzde 40'a yaklaştı. Gaziantep'te ise yüzde 43. Öyle bir noktadayız ki Gaziantep'te 2 gençten biri işsiz. Bu nedenle çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, 'Ekonomiyi bilirim; faiz sonuç değil, sebep' dediği için tüm dünyada faizler yükselirken; faizi düşürüp, enflasyonu artırdığı için herkes dövize yöneldiği için Gaziantep'te büyük bir işsizlik sıkıntısı var. Tayyip Erdoğan, ilk geldiğinde 80 bin öğretmen atanmamıştı ve 'Bu nasıl bir şey, madem atamayacaksın, niye okutuyorsunuz' demişti. Ama şu anda atanamayan 1 milyon öğretmen var. Geçen seçimlerde Tayyip Erdoğan, mülakatı kaldırma sözü verdi; sözü tutmadığı gibi mülakata devam ediyorlar. Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor ama bu sene atama yapılmayacak. Ben de bir öğretmen çocuğu olarak, CHP Genel Başkanı olarak bütün öğretmenlerimizin arkasındayız" diye konuştu.
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kadro eksikliği olduğunu, bu nedenle hastaların randevu alamayıp, tedavi olamadıklarını savunan Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da çözüm bulması için çağrıda bulundu. Konuşmasının ardından Özel, partisinin belediye başkan adaylarını tek tek tanıtarak seçimler için destek istedi.
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