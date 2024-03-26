Gaziantep'te sahte deterjan üreten kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalarda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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