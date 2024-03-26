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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:30
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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten kişi gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Oğuzeli ilçesinde bir işyerinde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti.

        Yapılan aramalarda 11 ton sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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