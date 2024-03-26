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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Gaziantep'te EBRD yetkilileriyle görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Gaziantep'te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:15
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Gaziantep'te EBRD yetkilileriyle görüştü
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Gaziantep'te Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, dünyada yaşanan iklim değişikliği ve Gaziantep'e etkileri, konu hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları anlatan sunum yapıldı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, yapılan görüşmenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çok değerli projelerinin finansmanının EBRD'den sağlanmış olmasını önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu yaptığımız her bir proje enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan projelerdir. Her ne kadar doğal gazımız ve petrolümüzü bulmuş olsak bile henüz başlangıç aşamasındayız. Dolayısıyla çok zengin olan güneş kaynaklarımız var. Çok zengin olan bu ışınım kaynaklarımızı ve rüzgarımızı kullanmak suretiyle de enerji ham maddelerimizi, kaynaklarımızı doğru kullanmak suretiyle de cari açığa ciddi katkı sağlıyoruz."

        Yeşil şehirler kavramının Gaziantep'te öncü olduğunu ifade eden Şatıroğlu, "Gaziantep, güneş ışınım anlamında yüksek illerimizden biri. Güneş ışınımının yüksek olması, nemin olmayışı bu bölgede güneş santrallerini yükselten unsurlardandır. Bir Karadeniz bölgesinde 1100 saatte bir elektrik üretebiliyorken, Gaziantep'te bu yaklaşık 2000 saate kadar çıkabilmekte. Bu da buraya yapılan yatırımları ve geri dönüşümü daha hızlı hale getiriyor. Aynı yatırımla buradan diğer illere göre bir buçuk kat daha fazla enerji üretme şansına sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

        EBRD Birinci Başkan Yardımcısı ve Müşteri Hizmetleri Grubu Başkanı Jürgen Rigterink ise EBRD olarak Türkiye'ye her yıl ciddi yatırımlarda bulunduklarını belirtti.

        Sadece 2023 yılında Türkiye'ye 2,5 milyar avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Rigterink, şunları kaydetti:

        "Bu yapılan yatırımların önemli bir kısmı deprem bölgesinde yeniden toparlanma için. 800 milyon avroluk bir deprem yatırım yardımı yapmış bulunmaktayız. Bu noktada Fatma Şahin bizlerin başta yenilenebilir enerji olmak üzere su, atık ayrıştırma ve diğer konularda önemli bir paydaşımız olmuştur. "

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Yardımcısı Şatıroğlu'na kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu desteklerle kenti daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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