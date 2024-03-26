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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:41
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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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