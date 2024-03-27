Gaziantep'te küçük çocuklar "tekne orucu" tutup camide iftar yaptı

Bu amaçla 4-6 yaş grubundaki 235 öğrenci sahura kalkarak tekne orucuna niyetlendi. İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen iftar programında öğle ezanıyla tekne oruçlarını açan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

İlçe Müftülüğünce, küçük yaştaki çocukları oruç tutmaya alıştırmak için Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneklerinden tekne orucunu yaşatmak için organizasyon düzenlendi.

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