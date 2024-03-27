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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:06
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği 7 şüphelinin iki iş yeri ile üç aracında arama yaptı.

        Aramalarda, 9 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 119 bin makaron, 252 kilogram kaçak tütün, 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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