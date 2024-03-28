Avcılar’da Vehbi Yıldız ile eşi Serap Yıldız arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Vehbi Yıldız, eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

Olay, bu akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak’ta bulunan bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.